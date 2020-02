SBK, 2020: Rea encorajado pelo Teste

O atual campeão Jonathan Rea não vence em Phillip Island desde 2017, mas está ansioso por mudar isso no próximo fim-de-semana.

O penta-campeão mundial de Superbike Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) acredita que ele e a sua equipa estão numa posição muito melhor a caminho da Ronda Australiana do que no ano passado, ao mesmo tempo que procura a sua primeira vitória em Phillip Island desde 2017.

Rea foi o mais rápido no Teste Oficial em Phillip Island na última sessão da prova, ao superar Loris Baz (Yamaha Ten Kate), apesar de Rea ter planeado passar o último dia de testes de terça-feira focado em simulações de corrida.

Falando depois dos testes terem terminado no Circuito de Grande Prémio de Phillip Island, Rea disse: “Senti-me bem com a moto, apenas a experimentar coisas diferentes. Trabalhámos muito com a geometria da configuração do chassis, equilíbrio de peso, equilíbrio das molas, e depois passámos a testar dois pneus dianteiros Pirelli. Só para os perceber. Ambos tinham positivos, mas são bastante diferentes no comportamento, temos de juntar tudo para o fim-de-semana. Sei que têm um pneu traseiro diferente para o fim-de-semana que vem, por isso temos muita informação para mudar para sexta-feira.”

“Apesar de parecer positivo, ainda temos algumas áreas para melhorar, como a sensação frontal sob travagem, que poderia ser melhor, entrar a travar na curva antes de soltar a manete. Senti-me rápido e consistente. Fizemos muitas voltas com o pneu e estamos numa posição melhor do que estávamos no ano passado, quando não estava otimista em relação à corrida. Sabia que tinha de andar a uma certa velocidade para acabar. Este ano sinto que a moto se está a comportar melhor. Posso andar como é preciso andar aqui e dar os parabéns à equipa porque chegámos a um lugar melhor do que no ano passado.”

Com Baz, Tom Sykes (BMW Motorrad), Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata), Leon Haslam (Team Honda HRC) e Scott Redding (Ducati Aruba.It) todos a menos de meio segundo do tempo mais rápido de Rea durante a corrida de terça-feira, parece que Phillip Island será uma corrida emocionante!