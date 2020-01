SBK 2020: Razgatlioglu dominou no Algarve

Apesar do sucesso em Jerez e numerosas ocasiões durante o teste em primeiro lugar, Toprak Razgatlioglu, da Yamaha Pata, finalmente terminou um teste no topo e segue para Phillip Island como o piloto a bater nas SBK.

Com o piloto da Yamaha a alcançar um bom avanço ao maximizar o desempenho dos seus pneus Q, a estrela turca vai esta brilhando e iluminando o caminho para Phillip Island, na Austrália.

Razgatlioglu concentrou-se principalmente no ritmo de corrida antes de também encontrar uma solução para os seus problemas de pneus Q, bem documentados das duas temporadas anteriores.

Toprak encontrou ritmo e também se adaptou bem à nova YZF R1, levando a moto em Portimão como um pato na água e deslocando Scott Redding do primeiro lugar nos estágios finais.

Falando em encontrar a configuração para o pneu Q, Razgatlioglu manifestou a sua alegria: “Nestes dois dias, adaptei-me muito melhor à moto. Tentei o pneu Q novamente e demos um pequeno passo. Fizemos um 1’40,8, que é um bom tempo; para mim, é incrível, porque tentamos há dois anos fazer uma boa configuração com o pneu Q e não funcionou. ”

Não foi apenas com o formato Tissot Superpole que Razgatlioglu ficou satisfeito, pois ele também conseguiu refinar o seu ritmo de corrida: “Agora, estou me a sentir muito melhor. Estou muito feliz com o desempenho dos pneus de corrida, porque vim aqui na Yamaha pela primeira vez e estou-me sentindo incrível agora. Estamos prontos, estamos contentes.”

“Nas condições de chuva nesta moto, sinto-me muito melhor. A aderência traseira para mim é importante porque antes na Kawasaki, a traseira estava sempre deslizando. O principal é que agora estamos prontos para Phillip Island! ”

Com Razgatlioglu em boa forma e a ronda de abertura da temporada na Austrália a apenas um mês de distância, Toprak e a sua equipa terão como objetivo aperfeiçoar ainda mais a sua configuração nos dois dias de testes no Circuito de Grande Prémio de Phillip Island, uma pista em que o Turco ainda não alcançou o pódio.