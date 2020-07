SBK, 2020: O dilema da BMW

A BMW prepara-se para alinhar na primeira prova após o regresso a 2 de Agosto em Jerez de la Frontera, na sequência da decisão da Dorna de maximizar a presença em vários circuitos europeus para limitar as deslocações em tempo de Covid.

Os seus pilotos efetivos, Tom Sykes e Eugene Laverty, foram capazes de treinar em Lausitz primeiro e depois em Montmeló há dias, mostrando que a S1000RR está cada vez mais competitiva.

Os problemas de desgaste prematuro dos pneus parecem estar minimizados, senão resolvidos de todo, e a formação está confiante de poder lutar pela frente ao longo da distância de corrida, em vez de apenas umas voltas no arranque.

Por essa razão, mas também pela prestação inicial de Sykes na Austrália, onde fez a pole, não é descabido pensar que a BMW poderia estar a lutar pelo pódio em Jerez.

Porém, o gestor da equipa Shaun Muir enfrenta um dilema mais adiante, pois com a contratação de Michael v d Mark já anunciada, quase imediatamente a seguir ao Holandês ter revelado que deixaria a Yamaha no fim desta época, claramente haverá um piloto a mais na formação… será Laverty a perder o lugar, ou o veterano Sykes?

Segundo Shaun Muir, as razões da contratação de v d Mark são lógicas: com um piloto jovem e com provas dadas disponível, não havia tempo a perder…

Muir diz que se comprometeu com a fábrica numa decisão, ou logo a seguir a Portimão ou depois até Aragón, reconhecendo a dificuldade de gerir os dois pilotos nessa situação, provocada pela contratação de um terceiro tão cedo.

Quanto a v d Mark, porém, Muir não parece ter dúvidas, quando afirmou: “É um piloto jovem, rápido e capaz de vencer, que foi a nossa prioridade desde Phillip Island, sabendo que o seu contrato acabava no fim deste ano. Ainda bem que abraçou o nosso projeto, estamos confiantes em obter resultados com ele!”