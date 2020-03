SBK 2020: Lista de motos homologadas publicada

Foi divulgada uma lista completa de motociclos homologados para a campanha de 2020, confirmando os cinco fabricantes da WorldSBK

A Federação Internacional de Motorcyclisme (FIM) lançou as motos homologadas para todas as competições, incluindo o Superbike World Championship. Isto confirma a presença de todas as motos na grelha do Mundial de SBK, permitindo-lhes competir na vanguarda do Campeonato de Motociclismo de Motociclismo mais rápido.

Além disso, existem os limites das Rotações Por Minuto (RPM) que vão com cada fabricante, algo que foi decidido pelo algoritmo de equilíbrio de desempenho antes do início da temporada. Estes serão atualizados ao longo da temporada.

Pode ver a lista completa de motos homologadas aqui.