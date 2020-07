SBK, 2020: Honda MIE reforça com Lorenzo Gabellini

Há um miúdo novo no bairro no Mundial de SBK. A alteração da programação original da Honda MIE Althea está também por detrás da estreia de Lorenzo Gabellini na classe rainha, uma vez que este vai cobrir o lugar que tinha sido prometido a Jordi Torres na Honda MIE Racing Althea no início da temporada.

Os compromissos assumidos pelo piloto de Barcelona com as MotoE levaram a uma separação amigável, e Torres já vindicou a decisão com uma boa estreia nas MotoE de Jerez em 6º.

A partir daí surgiu a oportunidade para este jovem talento de Rimini se estrear no Mundial de SBK com apenas 20 anos. Gabellini junta-se à cena internacional e aterra com o comboio já em movimento, pois já vamos para a segunda prova, mas não chega sem experiência.

Competiu desde 2016 no Campeonato Italiano de Supersport 600 e, depois de somar pódios e vitórias em 2017, no ano passado assumiu o título da categoria.

A seu favor está o facto de já conhecer a CBR1000RR-R, uma vez que se estreou com ele há dias em Mugello com um 5º lugar com as cores da Althea Racing, no fim-de-semana inaugural do campeonato italiano de Superbike.