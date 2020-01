SBK 2020: Haslam confiante após Portimão

Um programa de testes de pré-temporada bem-sucedido, que acabou ontem em Portimão, viu o ‘Pocket Rocket’ em boa forma e rumo a uma das suas pistas favoritas, onde ele espera conseguir uma forte prestação …

Depois de pilotar Ducati, Suzuki, BMW, Aprilia e Kawasaki, Leon Haslam (HRC Team) está de volta à Honda e lidera o ataque do fabricante japonês ao Mundial de Superbike. O ‘Pocket Rocket’ elevou a fasquia no primeiro dia em Jerez antes de terminar entre os dez primeiros, e depois foi um dos seis primeiros em Portimão, o que realmente coloca Haslam numa boa posição antes da primeira corrida.

Como o piloto mais antigo da grelha, Haslam traz consigo uma vasta experiência e versatilidade e sabe o que é necessário para desenvolver uma motocicleta totalmente nova e torna-la num pacote vencedor de corridas. Não mostrando sinais de desaceleração, o cinco vezes vencedor em SBK já fez uma volta mais rápida do que conseguiu em Portimão na Kawasaki ZX-10RR, durante a ronda de 2019 sugerindo que, mesmo nesta fase inicial, a Honda é capaz de acompanhar o ritmo dos cinco primeiros.

O futuro certamente parece brilhante para a Honda e Haslam estava radiante de confiança após a conclusão do teste em Portugal.

“Demos alguns bons passos hoje”, começou Haslam. “Os tempos nos pneus de corrida estavam dentro de um ou dois décimos, mas não fizemos o passo que os outros fizeram com o pneu Q. Ao todo, passámos por muitas coisas, muitos itens de teste e, no final, o tempo da volta também não foi tão mau assim. Estou super empolgado por começarmos em Phillip Island, um dos meus circuitos favoritos e mal posso esperar para chegar lá. ”

Continuando, o piloto de 36 anos estava ansioso para chegar ao futuro com a sua Honda: “Temos muito que esperar e não é apenas o ajuste final da moto, ainda não chegámos a esse estágio! Estamos tentando partes fundamentais, itens de teste fundamentais e foi isso que já nos aproximou. Portanto, quando tivermos tudo afinado, nesse estágio deveremos estar mesmo competitivos. ”

Haslam conquistou duas vitórias em Phillip Island: uma para a Suzuki na corrida de SBK mais próxima de todos os tempos em 2010 e outra na última volta com Jonathan Rea na corrida 2 de 2015. Haslam também conquistou seis pódios para a Honda durante a sua carreira, embora nunca tenha vencido. Ele terá como objetivo continuar o desenvolvimento do projeto no teste de Phillip Island, a fim de estar na luta nas corridas entre sábado e domingo.

“Obviamente, é isso que pretendemos”, disse Haslam, quando lhe perguntaram sobre o candidato óbvio à vitória em Phillip Island. “O trabalho de agora em diante é realmente importante, todos os dias a partir de agora até então são realmente importantes. Phillip Island é o meu circuito favorito, mal posso esperar para chegar lá e espero que possamos dar o primeiro passo! ”