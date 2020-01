SBK, 2020: Ducati tem por único objetivo o título

Onze corridas, onze vitórias. Por alguns meses no início de 2019 parecia que a Ducati tinha criado uma máquina verdadeiramente imbatível. No mínimo, uma combinação imbatível de piloto com Álvaro Bautista e a “mata-Kawasaki”, “Anti-Rea” Panigale V4 R.

A temporada deu uma guinada dramática inesperada a partir de Junho e a partir daí, a máquina vermelha raramente dominou da mesma maneira, mas isso permitiu à fábrica da Borgo Panigale aprender algumas lições valiosas antes para o segundo ano da V4 R. Os resultados foram extraordinários em certas fases de 2019, mas ainda existe um certo potencial inexplorado.

Para 2020, libertar esse potencial será o único resultado aceitável dentro da equipa Aruba.it Racing, mas duas perguntas precisam de ter respostas: Em primeiro lugar, se o recém-recrutado Scott Redding ou o piloto regular Chaz Davies poderão igualar o ritmo recorde de Álvaro Bautista.

Segundo, se qualquer um desses homens poderá igualar a consistência quase sobre-humana de Jonathan Rea. Apenas a combinação de ambos será suficiente para destronar o norte-irlandês e impedi-lo de adicionar um sexto título consecutivo ao seu palmarés.

Quatro meses antes do início oficial da temporada, os primeiros sinais são promissores. Redding conquistou a sua autoridade no campeonato britânico com a V4 R, enquanto o seu companheiro de equipa galês, após alguns problemas iniciais, conseguiu uma temporada de estreia melhor na máquina de quatro cilindros do que há cinco anos na nova Panigale R 1199. Colocar em pista dois Campeões Mundiais em potencial será apenas positivo.

Depois de conquistar 16 campeonatos de fabricantes e 13 títulos de pilotos entre os anos 90 e 2000, a Ducati adicionou apenas um de cada na década de 2010. Com a nova temporada chega uma mudança de década e com Phillip Island em Fevereiro, uma nova oportunidade para a Ducati finalmente regressar às suas alturas anteriores. Essa foi uma aspiração para 2019; em 2020, torna-se quase um requisito obrigatório.