SBK 2020: Dito e ouvido em Phillip Island

Vitórias muito próximas, colisões e comentários ouvidos no vento fazem as principais citações de Phillip Island!

“Certamente um início emocionante para a temporada do Mundial Superbike!” – Paul Denning, Diretor da Equipa Yamaha Pata

Paul Denning reagiu após a Corrida 1, onde os dois pilotos da Yamaha terminaram em primeiro e quarto lugar – separados por apenas 0,013s. Ambos os pilotos Yamaha lideraram várias voltas durante a corrida, e a corrida de abertura terminou em estilo emocionante.

A equipa teve uma Corrida 2 mista, com Michael van der Mark a terminar em quarto lugar, mas Toprak Razgatlioglu a retirar-se da corrida por avaria.

“Ao entrar em Lukey Heights, fui atingido por trás e era tudo o que sabia. Usei todas as minhas habilidades de motocross!” – Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team)

A defesa do título de Jonathan Rea começou mal na Corrida 1 após uma colisão com Tom Sykes (BMW Motorrad). Sykes foi capaz de continuar na frente enquanto Rea fez uma viagem pela gravilha e voltou a juntar-se à corrida em último lugar. Sykes também discutiu o incidente com Rea depois da corrida; dizendo que foi apanhado pela (pouca) velocidade de entrada de Rea. Um incidente separado para Rea algumas voltas depois deixou o Irlandês fora da corrida, um incidente de que também falou após a corrida.

“Toda a gente estava a chocar comigo!” – Alex Lowes (Kawasaki Racing Team)

Lowes venceu no seu primeiro fim-de-semana com a Kawasaki depois de fazer a troca vindo da Yamaha, reclamando a vitória sobre o seu companheiro de equipa num sprint até à linha da meta. Não foi uma corrida fácil para Lowes, com pelo menos nove pilotos em busca da liderança. Uma jogada sobre Rea, a duas voltas do fim, foi suficiente para levar a vitória, apesar de Rea ter tentado o seu melhor para voltar ao primeiro lugar.

Lowes também interagiu com o seu ex-diretor de equipa no Twitter, elogiando o trabalho que Paul Denning e a Yamaha tinham feito durante o fim-de-semana.

“Não foi um fim-de-semana fácil, mas foi ótimo ter os meus dois maiores fãs perto de mim.” – Leon Camier

Leon Camier (Barni Racing Team) deveria ter participado no Mundial de Superbike em Phillip Island. Infelizmente para o piloto britânico, uma lesão no ombro sofrida no teste de Motorland Aragón continuou a causar dores a Camier e a deficiência funcional do ombro esquerdo afastou-o do fim-de-semana.