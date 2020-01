SBK 2020: Cortese substitui Camier

Sandro Cortese tem estado em casa desde que não arranjou nenhum lugar em SBK ou SSP para esta época. Agora, pelo menso nos treinso de abertura, o Ital-alemão vai estar em ação, pois foi chamado para substituir Camier, já que o piloto inglês foi operado ao ombro esquerdo em dezembro passado e ainda não está a 100%

O retorno de Leon Camier (Barni Racing) da sua cirurgia no ombro terá que esperar mais alguns dias, pois a sua equipa anunciou hoje quinta-feira a retirada do piloto do teste privado de dois dias programado para começar na próxima quarta-feira, 22 de Janeiro, no circuito espanhol de Jerez.

Em seu lugar, estará o Campeão do Mundo de Supersport de 2018, Sandro Cortese, que permanece sem uma prova confirmada para o Campeonato Mundial de Superbike depois de fazer uma estreia impressionante na última temporada na Yamaha da GRT.

A Barni Racing também confirmou que Cortese viajará igualmente com a equipa para o próximo teste que será realizado em Portimão, de 26 a 27 de Janeiro.

Camier será reexaminado nos dias anteriores ao teste para determinar se pode pilotar sem arriscar danos no ombro ou se deve adiar o seu retorno até o teste oficial das SBK em Phillip Island, daqui a um mês.

Marco Barnabó, diretor da Barni Racing, disse: “A nossa prioridade nesta fase da temporada é desenvolver a nova moto, tentando chegar à Austrália já com uma moto de alto desempenho.”

“É por isso que aproveitamos a oportunidade para dar a Ducati Panigale V4 R a um piloto rápido e experiente como Cortese, que atualmente está livre. Tenho a certeza de que, durante os dois dias em Jerez, Sandro poderá nos dar um bom ponto de vista.”

“Somente no final dos dois dias em Espanha é que vamos decidir o que fazer em Portimão; andar com o Camier obviamente continua sendo a nossa prioridade e a sua recuperação está progredindo mais rápido do que o esperado. Leon gostaria de participar dos testes em Portimão, mas não podemos precipitar-nos sem avaliar cuidadosamente os benefícios e riscos ”