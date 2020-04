SBK 2020: Confinados no Eurosport hoje à noite

Os comentadores do Eurosport juntam-se esta noite, no Facebook do Eurosport, pelas 22:00h, aos fãs do canal no mundo digital para mais uma conversa animada, neste caso sobre as últimas dos Mundiais de SBK e de Endurance.

Se na Endurance ainda não se conseguiu correr este ano, com as 24 H de Le Mans adiadas mas pelo menos as 8 Horas de Suzuka aparentemente ainda em alinhamento, as SBK já tiveram um primeira corrida em Phillip Island antes de tudo parar e como tal, tivemos um gostinho do que poderá ser a época quando retomarem as hostilidades.

Lá estarão João Carlos Costa, Vítor de Sousa, Fernando Neto e Paulo Araújo, comentando os temas da actualidade num momento único em que todo o desporto se encontra paralisado devido à pandemia do Covid-19.