SBK, 2020: Bautista bate secretamente recorde de Portimão com a Honda

Quanto mais se apróxima a primeira prova do Campeonato Mundial de Superbike 2020, mais boatos surgem sobre a competitividade da nova Honda Fireblade SP. Diz-se que Álvaro Bautista já bateu recordes em Portimão durante treinos à porta fechada.

Para o retorno da Honda Racing Corporation no Campeonato Mundial de Superbike com a sua própria equipa, o maior fabricante de motos do mundo colocou um bloqueio total nas notícias. No entanto, sabe-se que a estrutura da nova equipa Honda está sediada em Barcelona com a equipa de MotoGP e é organizada por Alberto Puig.

Oficialmente, nada transpareceu, nem mesmo o número de testes privados realizados, de que houve informações contraditórias. Agora, o diretor de corridas da Pirelli, Giorgio Barbier, confirmou que se realizaram três testes na Península Ibérica.

Aparentemente, já foram realizados testes em Aragón, Jerez e Portimão com os dois pilotos da fábrica. Barbier estava lá pessoalmente, tendo as pistas sido alugadas exclusivamente pela Honda, sem acesso a jornalistas ou estranhos à equipa. Todos os envolvidos foram proibidos de falar do assunto, incluindo o gerente de pneus.

A Pirelli apoiou as primeiras tentativas de Álvaro Bautista e Leon Haslam com a nova CBR1000RR-R, que esteve presente com amplo material e pessoal.

“Os três testes de Novembro e Dezembro foram realizados em ambiente privado. Portanto, o trabalho da Honda é recolher informações”, disse Barbier. “É importante para a Pirelli apoiar fabricantes, equipas e pilotos com o mesmo nível de comprometimento. A Pirelli é parceira do Campeonato Mundial de Superbike e, portanto, de todas as suas equipas.”

No entanto, transpareceu que Bautista rodou em Portimão com a Fireblade SP e um pneu Qualifyer mais rápido que o recorde da pista.

Não está claro se isso significa o recorde da pole (1: 40.372) ou o da volta (1:41.272).

A estrela da Kawasaki, Jonathan Rea, bateu os dois recordes na última temporada.

No caso do primeiro, seria pelo menos surpreendente e confirmaria a seriedade do novo projeto da Honda. Mas se fosse o recorde da volta, a Honda ainda está a um segundo abaixo dos tempos competitivos.