SBK, 2020: Assen, Donington e Losail cancelados

Após extensas discussões e avaliação de uma multiplicidade de cenários, a Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) e a Dorna SBK Organization (DWO) acabam de anunciar o cancelamento de três eventos que estavam por confirmar.

A segurança de todas as partes dentro do paddock do Campeonato do Mundo de Superbike é a prioridade máxima e, enquanto a temporada continua, não foi possível incorporar todas as instalações, dado o desafio da pandemia Covid-19.

A Ronda do Reino Unido em Donington Park, a Ronda Holandesa no Circuito de TT Assen, previamente reagendada, depois adiada sine die e a Ronda do Qatar no Circuito Internacional de Losail estão agora canceladas.

Será a primeira vez na história das SBK que não haverá uma ronda no Reino Unido, enquanto o Circuito TT Assen tem sido um destino permanente no calendário desde 1992, pondo fim a uma série de mais tempo de serviço em SBK.

Gregorio Lavilla, Diretor Executivo da Organização comentou:

“Pessoalmente, estou muito triste por anunciar os cancelamentos destas três rondas. Como fã do nosso desporto, estou extremamente triste por não ir ao local de nascimento das SBK em Donington e à “Catedral da Velocidade” em Assen, uma pista que tem aparecido ininterruptamente no nosso calendário desde 1992. Estou igualmente triste por não ter o espetáculo de uma corrida noturna no Qatar, sempre algo que ansiamos. Explorámos todas as vias para encontrar uma solução, mas, infelizmente, não foi possível. No entanto, isto não deve lançar uma nuvem sobre o Campeonato. A maioria dos nossos eventos em 2020 vai acontecer e os planos para um 2021 completo e completo estão em andamento. Gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos pelo seu trabalho incansável e cooperação, e também aos adeptos por esperarem pacientemente antes do recomeço da nossa temporada.”

O Campeonato de 2020 seguirá agora o mais recente calendário previsto e quaisquer novas atualizações serão comunicadas em conformidade.