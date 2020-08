SBK, 2020, Aragón: Showa anuncia serviço no paddock de SBK

Durante a Ronda Espanhola Pirelli, foi inaugurada uma nova unidade de camiões, e este novo ativo será o principal destaque da estratégia Showa no Campeonato do Mundo de Superbike para fornecer um alto nível de serviço de suspensão e maior capacidade de trabalho.

O Camião Técnico Showa será o escritório e oficina no paddock das SBK, e será o Quartel General de técnicos e engenheiros que trabalham no Campeonato Mundial de Superbike.

A Showa vai melhorar o serviço a todas as equipas com quem está a colaborar e está ansiosa por estar na vanguarda das corridas e, consequentemente, como no passado, ganhar Campeonatos.

Trabalhando em conjunto com as melhores equipas e fabricantes das SBK e tendo alcançado vários Campeonatos e vitórias de corrida com diferentes equipas ultimamente, este camião técnico é mais um passo em frente na estratégia da Showa, focando-se na produção de campeonatos de motociclismo e transferindo o que se aprende na pista para novas tecnologias na estrada.

Yamato Kitajima, Engenheiro Chefe da Showa, comentou: “Estamos muito felizes por apresentar as nossas novas instalações aqui no paddock SBK. O nosso objetivo de utilizar este novo semi-reboque, tanto quanto possível, é usar esta facilidade no paddock para melhorar e expandir a nossa capacidade de serviço. Recentemente, temso vindo a expandir passo a passo a nossa atividade de corridas na Europa. No entanto, se pensarmos nestas situações, o que faltava à nossa atividade era uma base de trabalho dentro do paddock das Superbike. Estou muito feliz que a nossa empresa ternha tomado uma decisão rápida ao fazer este novo semi-reboque. Gostaria também de agradecer à nossa empresa parceira, que ajudou a organizar a produção de veículos num período tão curto. Acredito que poderíamos melhorar o nosso potencial e enfatizar a nossa presença com esta moderna unidade de trailers de última geração.”