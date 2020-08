SBK, 2020: A Pirelli em Aragón

Desafios apresentados por grandes zonas de travagem, mudanças de elevação pronunciadas e curvas rápidas impõem uma ampla seleção de pneus para escolher em Aragón.

A ação do Campeonato do Mundo Motul de Superbike regressou com a ronda de Aragón e o fornecedor de pneus exclusivo do Campeonato Pirelli revelou quais os pneus, tanto padrão, como de desenvolvimento, que trouxe ao MotorLand Aragón.

Lidar com um circuito que, historicamente, tem vindo a exigir muito nos pneus devido à superfície da pista, ondulações e potencial para areia ser deixada na pista devido ao vento, cria um desafio para a Pirelli, equipas e pilotos.

Em resposta ao desafio, a Pirelli trouxe uma mistura de pneus standard e de desenvolvimento para os pilotos de SBK com três soluções dianteiras, compostas por duas soluções standard e uma solução de desenvolvimento completa:

Existem quatro soluções traseiras compostas por dois pneus standard e dois de desenvolvimento.

A pista apresenta muitas mudanças de elevação, grandes zonas de travagem e curvas rápidas com muitas mudanças de direção, o que significa que são necessários altos níveis de precisão e aderência.

Para o pneu dianteiro, os pneus SC1 e SC2 standard estão disponíveis, com o SC2 uma evolução de um pneu de desenvolvimento de 2019.

O pneu SC1 também foi utilizado durante a Ronda de Portugal no Autódromo Internacional do Algarve. A solução de desenvolvimento é o SC2 X1118, um composto médio, que é descrito como mais estável do que o SC2 padrão, potencialmente sendo uma solução para os pilotos que têm um estilo de condução mais agressivo.

Os dois compostos standard para os pneus traseiros são o SCX padrão e o SC0 padrão macio; o pneu SCX é usado principalmente na preparação para as voltas de qualificação na Tissot Superpole, mas também foi visto nas corridas mais curtas Tissot Superpole.

Podem ser utilizados juntamente com o SC0 Y0446, uma solução de desenvolvimento macia, descrita pela Pirelli como um pneu ideal se houver temperaturas de asfalto particularmente elevadas, e a solução de desenvolvimento médio SC1 Y0966, um composto mais macio do que o SC1 padrão e que será potencialmente utilizado se houver condições de asfalto mais sujo.

Como sempre, há um pneu Superpole para os pilotos usarem enquanto procuram definir a grelha para a Corrida 1 e a corrida Tissot Superpole.

No Mundial de Supersport, que corre este ano pela primeira vez em slicks, a Pirelli trouxe quatro soluções padrão para os pilotos usarem, com duas soluções dianteiras e duas na traseira.

Para os pneus dianteiros, os pilotos poderão escolher a partir do composto SC1 macio padrão ou do composto SC2 médio padrão, enquanto o SC0 macio padrão e o SC1 médio padrão estarão disponíveis para as seleções de pneus traseiros.