SBK, 2019: Camier realiza cirurgia bem-sucedida no ombro lesionado

Leon Camier (Barni Racing Team) passou por uma cirurgia bem-sucedida à sua lesão no ombro, sofrida num teste no circuito MotorLand Aragón em Novembro passado. O piloto britânico perdeu o teste de Jerez a seguir, mas entra agora no novo ano com bastante otimismo, depois de uma bem-sucedida operação de véspera de Natal em Barcelona.

A colaboração de Camier com a Barni Racing Team é uma das mudanças mais emocionantes da grelha das SBK para 2020, mas não teve um ótimo começo depois de um acidente em Aragón, a 14 de Novembro, ter afastado Camier da ação mal ele se tinha estreado com a 7ª marca que representa nas SBK depois da Suzuki, Aprilia, BMW, MV Agusta, Honda e Yamaha, o que o torna o piloto que mais marcas pilotou no Mundial.

Embora os médicos tenham declarado inicialmente que nenhuma cirurgia seria necessária, exames adicionais sugeriram que uma operação seria indicada para permitir uma recuperação completa e mais rápida. Estabilizando o ombro e reparando os dois tendões rasgados, o período festivo de Camier tem sido produtivo.

Camier já recebeu alta do hospital e agora procurará recuperar com fisioterapia a tempo da ronda de abertura da temporada no prova de Phillip Island, na Austrália.