Mundial de Superbikes chega à Irlanda do Norte em 2019

Se para 2018 o Mundial de Superbikes tem estreia marcada na Argentina já para 2019 está também prevista a entrada no Mundial da Irlanda do Norte, que é nada mais nada menos que o país de onde é originário Jonathan Rea, pilotos que nos últimos três anos garantiu o título mundial.

O evento irá no decorrer no denominado circuito Lake Torrent, que está já em fase de construção, num acordo assinado com a Dorna (entidade promotora do Mundial) por três anos ou seja entre 2019 e 2021.

Construído em Coalisland, a 40 minutos de automóvel da capital Belfast, está previsto que a nova pista tenha a extensão de 3.6 quilómetros num total de 12 curvas. É também estimado que a sua construção dê origem a 700 postos de trabalho durante os 18 meses que a obra terá de duração. Depois de construída a pista está também prevista a construção de outros edifícios junto ao circuito. Construções essas que têm como objetivo dar um ‘boom’ económica à área.

De referir ainda que o circuito foi desenhado pela Driven International, sendo que a empresa que está à frente de todo o projecto é a Developer Manna Developments.