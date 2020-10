MotoAmerica Superbike: Beaubier comenta o 6º título AMA

Pela primeira vez em toda a temporada, da Yamaha Monster Energy Attack Performance não foi a força dominante em Indy. Com o peso de assegurar o campeonato na penúltima ronda, Beaubier teve algumas dificuldades: caiu da primeira corrida de sábado e fez uma mossa na sua confiança nas corridas de domingo.

Mesmo com toda a pressão, perseverou e terminou no pódio em ambas, terceiro na corrida dois e segundo na corrida três. Com isso, leva uma intransponível vantagem de 97 pontos para Laguna Seca em duas semanas, onde espera regressar às vitórias, numa tentativa de igualar a temporada de 16 vitórias de Josh Hayes a partir de 2012.

“Para ser franco, senti que tinha perdido um pouco de confiança depois de três acidentes este fim de semana, e dos pequenos problemas elétricos que tivemos, o que não acontece muitas vezes, mas nas Superbike, a eletrónica é tão complexa que só uma coisinha errada pode desregular tudo.

Felizmente, esteve tudo bem na última corrida de hoje, mas perdi a confiança, claro, podia ter ido mais depressa, mas queria trazer isto para casa depois de cair três vezes e ter os meus homens acordados até à meia-noite, este fim-de-semana, a arranjar a minha moto.

Obviamente, estou na lua, mas aliviado ao mesmo tempo por conseguir isto para a Yamaha Monster Attack e todos na equipa, a minha família, os meus amigos, e todos os que nos apoiam. Só me diverti este ano. Foi tão divertido roubar aquelas vitórias.

Pilotei com prazer o ano todo, nunca me senti tão confortável numa moto e em casa com uma equipa. Construímos uma família juntos, a Yamaha e eu. É um privilégio pilotar por eles. Este é o meu oitavo ano com eles, e conseguimos seis campeonatos juntos.

Estou tão agradecido pela oportunidade e por tudo o que me deram. Vou aproveitar e divertir-me em Laguna.”