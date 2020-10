MotoAmerica Superbike: Beaubier assegura 6º título com 2 pódios

Cameron Beaubier conquistou um inédito sexto Campeonato Americano de Superbike com dois pódios prudentes, em terceiro e segundo, depois de uma rara queda na corrida de Sábado.

Três coisas saltam à vista depois de um fim-de-semana de três corridas de Superbike em Indianapolis Motor Speedway:

Para começar, o italiano Lorenzo Zanetti terminou uma seca sem vitórias para a Ducati que vinha de 2010.

Depois, a chegada de Bobby Fong como uma estrela das Superbike nos EUA com um fim de semana que o viu ganhar duas corridas e terminar em segundo na única que não venceu.

E tudo embandeirado em arco com o facto de Cameron Beaubier ter saído de um fim de semana difícil com um quinto Campeonato de Superbikes MotoAmérica no bolso.

Zanetti, entretanto, começou a manhã de domingo com uma vitória na Panigale V4 R da Ducati New York na segunda corrida de Superbike, após o seu primeiro pódio um dia antes. A vitória acabou com uma seca para a Ducati desde que Larry Pegram teve a última vitória do fabricante italiano em 27 de Março de 2010.

Ao vencer em Indy, Zanetti tornou-se também o primeiro italiano a vencer uma corrida de Superbike AMA desde que Alessandro Gramigni montou uma Ducati Fast By Ferracci até à vitória em Brainerd em 1996.

Zanetti esteve numa batalha longa com o vencedor da corrida de sábado, Fong, da Suzuki, numa manhã de domingo nublada e fria, com o italiano a assumir a frente pela primeira vez a três voltas do fim para segurar Fong por apenas 0,196 de segundo.

Beaubier foi terceiro, a 0,323 segundos, com o seu companheiro de equipa Jake Gagne em quarto. Com os quatro primeiros cobertos por apenas 0,505 de segundo, foi a melhor corrida Superbike do ano, até agora.

A terceira corrida foi toda de Fong. Depois de uma bandeira vermelha quando Toni Elias caiu da liderança mesmo à sua frente, Fong simplesmente dominou. Perseguido por Gagne e Zanetti, a vitória de Fong ficou mais fácil quando Gagne caiu e Zanetti foi em frente no final da reta, baixando para quarto lugar. Gagne conseguiu terminar em sétimo, mas os erros levaram Beaubier ao segundo lugar.

“Em primeiro lugar, só quero dar os parabéns ao Cameron Beaubier” – disse Fong quando lhe perguntaram se era o melhor fim de semana da sua vida

“Toda a matilha o perseguiu e ele andou tão bem o ano inteiro. Espero lutar com ele em Laguna. Todos sabemos que se ele não tivesse um campeonato para ganhar, estaria lá comigo ou à minha frente. Quem sabe? Mas tem sido um bom fim de semana. Não me posso queixar. Não mudámos nada na moto, do TL1 só fizemos pequenas alterações, alguns cliques. Ansioso por Laguna!”

Superbike Corrida 2

Lorenzo Zanetti (Ducati) Bobby Fong (Suzuki) Cameron Beaubier (Yamaha) Jake Gagne (Yamaha) Toni Elias (Suzuki) Josh Herrin (BMW) Cameron Petersen (Suzuki) Travis Wyman (BMW) Kyle Wyman (Ducati) Danilo Lewis (BMW)

Superbike Corrida 3