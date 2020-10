MotoAmerica SBK: Fong leva vitória de Superbike cheia de drama em Indianápolis

Na primeira de três corridas de Superbike na Indianapolis Motor Speedway, Bobby Fong, da Suzuki Ecstar emergiu com a sua segunda vitóri anas AMA da confusão que custou uma queda a Beaubier .

Em circunstâncias semelhantes à sua primeira vitória do ano e primeira da sua carreira na Road America no início da temporada, Fong voltou a estar em segundo lugar quando o líder do campeonato, Cameron Beaubier, caiu da liderança.

Mais uma vez, foi o companheiro de equipa de Beaubier, da Yamaha Monster Energy, Jake Gagne, que acabou por perseguir Fong até à bandeira xadreza.

A corrida contou com duas bandeiras vermelhas e duas quedas de Beaubier, e Fong ficou em segundo lugar quando Beaubier caiu na quarta volta do terceiro recomeço, mas estava a pressionar o homem da Yamaha quando ocorreu o acidente.

A partir daí, Fong foi perseguido por Lorenzo Zanetti da Ducati New York, com o italiano a assumir a liderança a certo ponto antes de sair de pista.

Zanetti conseguiu voltar ao terceiro lugar no final da corrida de 15 voltas, o que se traduziu em três fabricantes diferentes no pódio e quatro marcas diferentes no top 5, com Josh Herrin a terminar em quinto lugar na BMW da Scheibe Racing. Na sequência do erro de Zanetti, Gagne aproximou-se de Fong, os dois a cruzar a linha com apenas 0,228 de segundo entre eles.

Beaubier começou em sexto no recomeço seguinte e estava na liderança quando tanto ele como Mathew Scholtz da Westby Racing caíram quase em simultâneo. Após a limpeza, Beaubier conseguiu fazer o recomeço enquanto Scholtz foi para o hospital com uma lesão no tornozelo.

Na terceira partida, Beaubier chegou rapidamente à liderança, mas não se afastou do perseguidor Fong e caiu na quarta volta na curva final, o mesmo local que reclamou Wyman.

Falando sobre esta vitória em Indy, Fong acenou antes de dizer: “Eu não sabia como me sentir porque estamos tão habituados a ver o Cameron Beaubier fugir… Depois, quando vi que estava a apanhá-lo e vi o meu tempo, pensei: Estamos a ir muito depressa. Também me senti muito bem, não estava fora de controlo. Depois com a deterioração dos pneus, tens mesmo de ser gentil, é muito fácil perder a traseira e vi-o cair. Foi uma chatice ver o Beaubier cair, como foi ver o Mat (Scholtz) cair. Só tentei manter-me firme e fazer a minha própria corrida!”

Moto America Superbike Corrida 1