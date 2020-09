MotoAmerica, 2020: Beaubier mantém série de vitórias em Barber

Cameron Beaubier, campeão de Superbike da MotoAmérica, obteve a sua 12ª vitória em 2020 na corrida de sábado no Barber Motorsports Park no Alabama. O colega de equipa Jake Gagne juntou-se a ele no pódio para mais um final 1-2 de Yamaha Monster Energy no topo.

Beaubier continua a elevar a fasquia e bater recordes. Na sexta-feira, bateu o recorde da volta, ao fazer um 1:22.676, a sua sexta Superpole da temporada em sete tentativas. Na corrida, agarrou o comando da pole, mas depois saiu largo em Charlotte’s Web, permitindo que Mathew Scholtz passasse.

Beaubier tentou contrariar, mas o piloto da Westby Racing Yamaha aguentou. Porém, Beaubier retomou a liderança antes do início da segunda volta e nunca mais olhou para trás, marcando a sua 50ª vitória da carreira.

Esta 12ª vitória da temporada de Beaubier dá-lhe um total de 300 pontos, 89 pontos à frente do seu companheiro de equipa, com sete corridas restantes.

Gagne qualificou-se em terceiro lugar para uma primeira linha toda Yamaha.

O californiano teve um arranque decente na terceira posição e depois de Beaubier chegar à liderança, esperou pela sua oportunidade de passar Scholtz.

Colado a ele, conseguiu fazer a jogada na quarta volta depois da chicane rápida ao longo da reta traseira. Gagne fez algumas voltas consistentes para conseguir um sólido segundo lugar, o seu décimo pódio da temporada.

A equipa da Yamaha Monster Energy segue para a corrida de domingo, procurando regressar ao topo do pódio no Barber Motorsports Park.

Cameron Beaubier – Yamaha Monster Energy:

“Foi um grande dia no Barber hoje com o recorde da Superpole e mais uma vitória nos livros. A minha moto conhece tão bem este lugar! Gastámos muito o pneu dianteiro, por isso talvez tenhamos de fazer algumas mudanças na segunda corrida. Para além disso, está tudo bem e estou ansioso por voltar à luta amanhã.”