MotoAmerica, 2020, Barber: Beaubier continua com mais uma

Cameron Beaubier, da Yamaha Monster Energy Attack Performance, não teve rivais na corrida de domingo da MotoAmerica Superbike, para completar um fim de semana perfeito no Barber Motorsports Park, em Leeds, Alabama.

O colega de equipa Jake Gagne teve um problema técnico, deixando Mastthew Scholz segundo e Bobby Fong da Suzuki terceiro, com Elias a terminar 4º na segunda GSX-R1000.

Beaubier montou uma corrida impecável, liderando do começo e fazendo voltas rápidas, sendo o único a rodar abaixo dos 1:24 para cruzar a linha de chegada com uma confortável diferença de cinco segundos.

A 13ª vitória da temporada do tetracampeão de Superbike terminou mais um fim de semana estelar, em que Beaubier continuou a bater recordes de pistas, superou a Superpole e levou duas vitórias.

Beaubier segue para a triplo de Brickyard, em Indianápolis, com 103 pontos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa, com 150 pontos, aproximando-o da conquista do seu quinto título de campeão.

Cameron Beaubier – Yamaha Monster Energy:

“Nem consigo acreditar. Estamos numa maré alta, nesta temporada. Estou tão agradecido pela equipa que tenho, pois a minha moto tem funcionado muito bem o ano inteiro. Tenho-me divertido tanto este fim-de-semana, porque tem estado bom tempo pois normalmente, quando chegamos aqui, não é assim, são 100 graus e 100% de humidade. Tirem o chapéu a todos os meus tipos da Yamaha Monster Attack. Eles têm trabalhado imenso e eu estou a divertir-me muito com eles este ano. Estou pronto para ir para Indianápolis. Está na hora de começar a pensar no campeonato.”