Moto America SBK: Beaubier vence corrida 1 em Laguna Seca

Cameron Beaubier parece decidido a fazer o seu último fim de semana na MotoAmerica, antes de ir para as Moto2 no Mundial, inesquecível, começando por vencer a primeira corrida

Beaubier demoliu a concorrência, liderando da pole, sem nunca mais olhar para trás. O piloto da Yamaha Monster Energy abrandou na curva final, fez um cavalinho de pé sobre a meta e ainda ganhou por 10,734 segundos para a sua 14ª vitória da temporada, apenas um dia depois de anunciar que vai deixar a MotoAmerica pelo Campeonato do Mundo de Moto2.

“Para ser franco, quando estava sentado na grelha, tudo isso desaparece”, disse Beaubier. “Estás a pensar no momento e só queres fazer o melhor que puderes. Ontem comecei o fim de semana sabendo que o meu tempo chegou ao fim com a Yamaha aqui nos Estados Unidos e vou começar uma nova aventura no próximo ano. Obviamente, tudo me passava pela cabeça, estava nervoso, excitado, tudo isso. Ainda bem que hoje consegui dar uma vitória aos meus homens. A minha moto tem estado tão boa todo o fim-de-semana, que parece que tenho uma moto nova em todas as pistas.”

Beaubier superou o homem com que lutou durante grande parte da sua carreira nas Superbike, Toni Elias, que anunciou esta semana que não vai correr em Suzuki no próximo ano, e conseguiu o seu segundo pódio da temporada.

O piloto da Ducati New York Lorenzo Zanetti passou o companheiro de equipa de Beaubier, Jake Gagne, nos instantes finais para terminar em terceiro.

Gagne parecia ter o segundo lugar garantido depois de Bobby Fong, da Suzuki M4 Ecstar, ter caído. Mas Gagne encontrou problemas que acabaram por o deixar em quarto lugar, a cerca de quatro segundos de Kyle Wyman, da Ducati Richmond, com Wyman por usa vez a bater o substituto da Westby Racing, Niccolo Canepa, à meta, por apenas 0,054 de segundo.

Josh Herrin, da Scheibe BMW, superou Cameron Petersen, Jayson Uribe, da Rock and Sons Racing, levou a sua Honda CBR1000RR até ao nono lugar, com Corey Alexander, da Ride HVMC Racing, a completar o top 10.

