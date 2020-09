Estoril III: Ivo Lopes a um curto passo do título

Com a presença de três convidados ilustres, Sheridan Morais, Broc Parks e Marceli Bezulski – a prepararem a ronda de encerramento do Mundial de Endurance / FIM EWC – já no próximo fim-de-semana, Ivo Lopes deu um importante passo em direção à revalidação do título de Superbike na penúltima prova do CNV 2020 no Circuito do Estoril.

Fotos de Pedro Fernandes e FMP

O piloto da BMW Motorrad Portugal ENI ‘deu’ um importante passo rumo à revalidação do título nacional nas Superbike, encetando uma recuperação fabulosa até ao triunfo na Corrida 2 de domingo, depois de ter ficado atrás da ‘estrela’ Broc Parks no dia anterior.

Pedro Nuno, que não foi além da quarta posição em ambas as corridas, está agora a 43 pontos de Ivo Lopes no campeonato, matematicamente o título ainda é possível, mas as coisas estão bastante comprometidas para o piloto do Team Target Yamaha. Tiago Magalhães, Romeu Leite e Ricardo Lopes fecham o top 5 do campeonato, mas todos muito distantes dos 210 pontos acumulados por Ivo Lopes.

Sábado, o dia do mundialista Broc Parkes

Ficou claro logo nos treinos de Sábado que a tripla composta por Sheridan Morais, Broc Parks e Ivo Lopes estavam num patamar diferente, cabendo a Sheridan, que tem também passaporte português, a ‘pole’ para ambas as corridas na terceira passagem no Estoril do CNV 2020.

Sheridan Morais, o mais rápido na qualificação

Com diferenças muito reduzidas era evidente que o trio queria assumir destaque, como se confirmou logo na primeira corrida do programa, realizada na tarde de Sábado. 15 intensas voltas onde o melhor acabou por ser o australiano Broc Parks, o mais experiente dos pilotos em pista, com 38 anos de idade e passagem pelos mundiais Superbike, Supersport e mesmo MotoGP na sua carreira.

No final de um intenso duelo o trio ficou separado por menos de oito décimas de segundos, cabendo a quarta posição a Pedro Nuno que fechou a contenda na frente de Tiago Magalhães.

Em dia de aniversário, Ivo bate Morais e Parkes para vencer

No Domingo, dia de segunda corrida e aniversário de Ivo Lopes, o campeão nacional apagou as velas mas não baixou os braços perante os seus ‘convidados VIP’. Ainda numa fase inicial da corrida Ivo atrasou-se, lutava de forma intensa com Sheridan Morais, os dois envolveram-se num duelo sem tréguas e com um erros de Lopes, Morais parecia ter o caminho aberto para vencer.

Ivo Lopes jubilante pelo triunfo alcançado na Corrida 2 de SBK no Estoril

Mas Ivo Lopes queria mesmo ser ele a vencer e depois de uma fantástica recuperação – para a qual os 38 anos de Broc Parks foram demasiado pesados – Lopes encostou em Morais e saltou para a frente deste rumo a um intenso final de corrida onde além da vitória perante duas estrelas maiores do mundial de resistência, recebeu ainda em dia de aniversário a imensa aproximação à renovação do seu título nacional pois Pedro Nuno – a contas com problemas de tracção na sua moto – foi novamente o quarto na frente de Tiago Magalhães.

Assim, foi em ambiente verdadeiramente electrizante que se fechou a corrida e os três primeiros subiram ao pódio após intensas 15 voltas, recebendo Ivo Lopes os devidos e muito merecidos cânticos de aniversário num dia onde apenas faltou o público por força do impedimento de acesso às bancadas que as restrições sanitárias definem. Dani Trelles foi em ambos os dias o vencedor nas Superstock 600.

Tiago Magalhães a pressionar Pedro Nuno na Corrida 2 de Superbike

Se a vitória de Ivo Lopes foi mesmo o grande momento no dia do seu aniversário, mais pilotos festejaram vitórias, mas a conquista dos títulos ficaria definitivamente adiada para a última jornada do campeonato!

Pedro Nuno em luta cerrada com o veterano Broc Parkes

Títulos adiados para a última jornada

Dinis Borges, segundo triunfo em 2020 na SS300

Foi esse o caso das Supersport 300, porque depois de Dinis Borges ter conseguido a sua segunda vitória do ano na frente de Tomás Alonso e Afonso Almeida (que assinou o seu primeiro pódio na frente de Miguel Santiago e Rafael Damásio) será em igualdade de pontos (81) que Borges e Alonso irão discutir o título na quarta passagem pelo Estoril, sendo que Pedro Fragoso, ausente por estar em Barcelona na ronda do mundial na mesma categoria, ficou fora da corrida ao campeonato.

Gonçalo Ribeiro bem embalado para o título de Pré-Moto3

Nas Pré-Moto3 venceu Gonçalo Ribeiro na frente de Daniel Bento e Ivan Hernandez, sendo agora 18 os pontos de vantagem de Ribeiro face ao segundo classificado no campeonato.

Pódio Supersport 300

Pódio 85cc / Pré-Moto3

Nas 85/Moto4 Afonso Almeida poderia ter fechado as contas do campeonato e depois de ter saído na ‘pole’ o piloto da Charneca da Caparica sofreu uma queda na quinta volta e abandonou, abrindo caminho a Adelino Patronilho que venceu na frente de Fernando Santos e Naama Rosa.

Animados duelos entre os jovens lobos das Moto5

Martim Marco foi o vencedor nas Moto5 e assegurou a primeira posição no campeonato depois de cruzar a linha de meta na frente de Pedro Matos e Lourenço Vicente.

ENI Taça Luis Carreira, Z Cup e Tuono Cup

No Troféu ENI – Taça Luis Carreira os vencedores no Sábado foram João Curva na Open, Pedro Dias nas SBK e André Capitão nas SS, vitórias que tiveram ‘reflexo’ nos primeiros lugares conseguidos por Paulo Vicente na Tuono Cup e Miguel Vilares na ZCup. No Domingo foram novamente os mesmos a vencer no Troféu ENI – Taça Luis Carreira, com Miguel Vilares a vencer nas Tuono e Paulo Vicente nas ZCup. Nas Tuono foi também encontrado o vencedor da época, com Duarte Amaral a assegurar a conquista da primeira posição depois de dois segundos lugares.

O campeonato tem ainda uma prova por realizar, já em Outubro, de novo no Circuito do Estoril e onde se vão definir todos os campeões nacionais 2020.

CNV 2020 – CLASSIFICAÇÃO SUPERBIKE (após 10 provas)

CNV 2020 – CLASSIFICAÇÃO SUPERSPORT 300 (após 5 provas)

CNV 2020 – CLASSIFICAÇÃO PRÉ-MOTO3 (após 5 provas)

CNV 2020 – CLASSIFICAÇÃO MIR MOTO5 (após 5 provas)

CNV 2020 – CLASSIFICAÇÃO 85 GP MOTO4 (após 5 provas)