Estoril Classics regressa como um dos maiores eventos de Clássicos do Mundo em 2020

De 9 a 11 de Outubro de 2020, o Circuito do Estoril receberá mais uma edição de um dos melhores eventos de Clássicos da Europa: o Estoril Classics.

O evento incluirá corridas únicas de Classic Grand Prix, os famosos Fórmula 1 até 1986, o exuberante Iberian Historic Endurance, e um Slalom do Rally de Portugal. Além disso, 20 motos históricas de GP do Spirit of Speed irão à pista para umas voltas de demonstração.

O Spirit of Speed é o maior clube de motos de velocidade clássicas da Europa e como no ano passado, este clube vai trazer ao Estoril as suas motos de competição. A Federação Internacional de Motociclismo apoia sempre estes encontros, pelo que os amantes das duas rodas também terão grandes motivos para se alegrar numa exibição que é sempre um prazer de assistir.

Vão estar presentes, por exemplo, a Ducati de moto GP14 ex Andrea Iannone, a Suzuki GSX-R 1000 da equipa oficial do campeonato BSB de 2008 ex Tom Sykes ou a Yamaha 350 TZ-E de 1978 ex Patrick Pons, 5º no Grande Prémio da Venezuela, e muitas mais!