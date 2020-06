Está de volta o Campeonato Nacional de Velocidade 2020, já este fim de semana no Estoril – Mas infelizmente à “porta fechada”.

Estão de volta as corridas de motos…e já no próximo fim‑de‑semana – 6 e 7 de Junho – com a realização da primeira prova do Campeonato Nacional de Velocidade 2020.

O Motor Clube do Estoril irá acolher no negro asfalto do Circuito do Estoril a primeira prova do motociclismo português pós-Covid19 sendo por isso elevada a expectativa entre pilotos e equipas, o mesmo se passando com os elementos do clube organizador e todos aqueles que de alguma forma estão ligados ao fenómeno do motociclismo de competição em Portugal.

Neste arranque de novo ano vão estar em pista todas as classes que integram o pelotão da disciplina: Superbike, Superstock 600, Supersport 300, 85GP/Moto4 e Pre-Moto3 às quais se juntarão os Troféus ENI-TLC, Kawasaki ZCup, Copa Dunlop Motoval e o novo Troféu Tuono Cup que fará a sua estreia em pista como a novidade no paddock em 2020.

Após um dia de sexta-feira (5 de Junho) reservado a treinos livres privados – reservados aos pilotos com licença desportiva 2020 – Sábado e Domingo serão os dois dias de programa oficial e destinados à realização das primeiras oito corridas do ano, divididas entre Sábado e Domingo como habitualmente acontece.

Com regras de acesso distintas do habitual, a prova será realizada ‘à porta fechada’ sem acesso para o público e/ou convidados, tanto ao interior do paddock como às bancadas que estarão igualmente encerradas de acordo com as directrizes definidas pela DGS nesta fase da pandemia do Covid19.