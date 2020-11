ESBK, 2020: Santiago ausente acabou Taça bLU cRU em 8º

A Copa terminou em Espanha este fim de semana com a vitória do recém-chegado Adrian Huertas, mas o título já era de Carlos Jimenez

O Português Miguel Santiago, com apenas duas visitas a Espanha em Setembro acabou no Top 8 do desafio Yamaha R3 de Espanha, que replica a competição das SSP300 onde o piloto é um concorrente regular em Portugal, mas logicamente apenas com motos da marca Yamaha.

A competição ganha por Carlos Jimenez viu o português de Mafra classificar-se sempre nos primeiros sete, tendo sido mesmo quinto por duas vezes na segunda corrida em que participou em Jerez, a caminho do oitavo lugar final com 41 pontos marcados em 4 corridas.