ESBK, 2020: Campeonato SBK de Espanha acabou em Jerez

O Campeonato Espanhol de Superbike ESBK de 2020 baixou o pano este fim-de-semana no Circuito Angel Nieto após uma temporada difícil, que o Português Pedro Nuno Romero terminou no Top 10

A pandemia coronavírus perturbou todos os planos, levou a modificações no calendário, a imagem do paddock mudou, mas depois de muito esforço por todos os envolvidos, os seis eventos agendados após o confinamento decretado em Março foram realizados.

O traçado andaluz viu os campeões de todas as categorias coroados e pôs fim ao ano competitivo na ESBK.

Oscar Gutierrez e Ivo Lopes já chegaram a Jerez como os melhores em Supersport e Open1000, respetivamente, e ontem sábado ganharam o título Brian Uriarte em Moto4 e Simon Jespersen nas Open 600.

O final foi inesperado em Superbike, com Ramos e Morales separados por apenas dois pontos. No entanto, Carmelo Morales e Román Ramos foram ao chão, ficando fora da corrida. Desta forma, Miquel Pons, Marc Alcoba, Naomichi Uramoto e Leandro “Tati” Mercado tornaram-se os protagonistas, com Mercado a ganhar lugares até liderar o grupo, mas Uramoto ultrapassou-o para cruzar a meta primeiro no último minuto.

Mercado foi segundo e Marc Alcoba terceiro, mas Román Ramos é o novo campeão espanhol de Superbike, apesar de não ter pontuado, com Carmelo Morales em segundo e Marc Alcoba em terceiro.

Ivo Lopes, já com o Campeonato garantido, correu em SBK arrecadando dois quintos lugares e Pedro Nuno acabou o ano com um 10º e um 8º para ficar na nona posição do Campeonato.

Nas Open1000 estiveram no pódio Dani Sáez, Balint Kovacs e Roberto Blázquez.