Endurance: Yamaha Austria vence

Após 8 Horas disputadas a bom ritmo, com alguma chuva a acalmar os ânimos, a luta começou a resumir-se a um duelo a três entre a Kawasaki recente vencedora das 24 H de Le Mans, a Honda de fábrica Nº 1 e a Yamaha Austríaca Nº 7.

Quando a Kawasaki avariou ao fim de algum tempo, já a Suzuki Nº 2 a tinha substituído na luta pela vitória, uma queda de Randy De Puniet relegando a Honda para terceiros.

A 10 minutos do final apenas 2 voltas separavam os primeiros 3, com a Yamaha Nº 7 no comando, pilotada por Marvin Fritz, a vencer, em segundo a Suzuki Nº 2 do SERT com Gregg Black e em terceiro, ainda atentar recuperar e já a apenas 45 segundos da Suzuki, a Honda com Mike di Meglio a fazer voltas quase 2 segundos mais rápidas que as dos concorrentes à sua frente.