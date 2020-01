Endurance: XAVIER SIMEON JUNTA-SE À SUZUKI

O piloto belga Xavier Simeon juntou-se à Suzuki Endurance Racing Team, o famoso SERT, para o Campeonato de Endurance 2019-2020, para andar ao lado de Etienne Masson e Gregg Black a bordo do GSX-R1000.

Simeon substituirá Vincent Philippe, que se aposentou depois de ganhar 10 títulos mundiais do SERT, 16 anos com a equipa e um total de nove vitórias no Bol d´Or.

Simeon ganhou um título de 600 Superstock em 2006 com a casa de Hamamatsu e subiu ao pódio do Campeonato FIM Superstock 1000 de 2009. Ele também já teve experiências em Moto2 e MotoGP.

Com o EWC recentemente impulsionado com o aparecimento de pilotos de MotoGP, SBK e outros campeonatos, a equipa considera que Simeon é um exemplo perfeito disso e o novo gerente de equipa da SERT, Damien Saulnier, está efetivamente contando com essas qualidades de que os atuais líderes do campeonato necessitam para conquistar um título adicional.

Etienne Masson, um dos colegas da equipa, comentou:“Nós conhecemo-nos este ano. Ele é uma pessoa de cabeça dura e ao mesmo tempo humilde, um piloto rápido, com um ritmo dinâmico. É nosso dever, como pilotos, fazê-lo sentir-se confortável e compartilhar a nossa experiência. Ele tem que experimentar o potencial da nossa moto, que é bem diferente daquela que ele pilotava na temporada anterior no EWC. Estou muito confiante, porque Xavier tem experiência no domínio de motos de corrida. ”

Gregg Black:“Conheço o Xavier desde 2005. Corremos nas mesmas pistas até 2010. Ele é um piloto eficiente e um amigo também. Mesmo que ele só corra há um ano no EWC, ele já tem uma grande experiência na competição. Tenho a certeza de que faremos um ótimo trabalho juntos e Xavier conquistou a minha confiança. Foi por isso que marquei uma reunião entre ele e Damien (Saulnier) há algum tempo. Com Etienne e Xavier, compartilhamos os mesmos objetivos e maneira de pensar.”

Damien Saulnier – Gerente da Equipa SERT:

“A chegada de Xavier Simeon à equipa é um ótimo complemento para a temporada 2020. E o melhor de tudo é que os nossos três pilotos já se conhecem. A experiência de Xavier no GP é um ativo inegável. Etienne, Gregg e Xavier têm um perfil semelhante e tenho certeza de que o trabalho em equipa dará um novo impulso ao SERT. ”