Endurance, 24 H Le Mans: Honda France lidera ainda após noite complicada

A equipa japonesa da Honda France F.C.C. TSR continua a liderar as 24 Horas de Le Mans, às 19 horas de corrida por 9 vo ltas, ainda a ser perseguida pela Suzuki Endurance e pela Kawasaki France SRC, depois de uma noite que se revelou desastrosa para a Ducati ERC.

A Honda France F.C.C. TSR manteve a liderança desde a 3ª hora de corrida, a nova CBR 1000 RR com pneus Bridgestone a combinação perfeita para as mudanças nas condições da pista em Le Mans este fim de semana. A equipa japonesa está a manter a concorrência à distância, com a Kawasaki France SRC os seus rivais mais perigosos.

A equipa da Kawasaki teve de lidar com os seus novos pneus Michelin, mas perdeu algum tempo com um problema mecânico por volta das 2 da manhã.

A Suzuki Endurance Racing Team (com Dunlop) aproveitou a oportunidade para subir ao 2º lugar.

Depois de liderar no início da corrida, a BMW Motorrad caiu e reposicionou-se no 4º lugar. Os homens da pole Yamaha YART (Bridgestone) sofreram um acidente idêntico, mas conseguiram subir de novo até ao 5º lugar.

Um trio de equipas independentes montadas em Yamaha estava nos calcanhares destas equipas de fábrica: A Igol Pierret Experiences, a Wójcik Racing Team e a 3ART Best of Bike (apesar de um susto com sobreaquecimento do motor).

A equipa de fábrica da Ducati ERC Endurance poderia ter-se juntado ao braçado de motos de fábrica na liderança se não tivessem um problema após outro: ficar sem combustível, derrames e problemas técnicos.

A equipa aguentou-se e regressou à pista para voltar a subir na classificação, mas a Ducati Panigale V4R acabou por ser forçada a retirar-se com um problema elétrico por volta das 5h30.

Em 9º lugar, às 7h00, a equipa alemã GERT56 da GS Yuasa está a correr uma corrida impecável e lidera atualmente a classe Superstock à frente da equipa No Limits.

Apesar de várias quedas, a Moto Ain continua a ser um candidato ao pódio das Superstock à frente da Team 33 Coyote Louit Moto.

A Maco Racing Team está entre as equipas de Superstock, no 11º lugar.

A chuva e as condições complicadas da pista destruíram as esperanças de algumas equipas bem posicionadas.

No Top 10, a National Motos retirou-se devido a uma falha no motor a pouco mais de 2 horas da corrida.

BMRT 3D Maxxess Nevers e RAC41 Chromeburner, ambos entre as 5 melhores equipas de Superstock nas primeiras horas, desistiram depois de cairem repetidamente. Um acidente obrigou também a Wójcik Racing Team 2 a retirar-se a meio da noite.