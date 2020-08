Endurance, 2020: Yamaha YART na pole para as 24 h de Le Mans

A Yamaha YART conquistou a pole position à frente da BMW Motorrad Endurance Team e da Suzuki Endurance Racing Team.

Em Superstock, a Equipa 33 Coyote Louit Moto bateu a Moto Ain por um bigode para a melhor posição inicial.

Os três pilotos da YART, Karel Hanika, Marvin Fritz e Niccolò Canepa, entraram abaixo da marca do 1:37 numa volta ao circuito do Bugatti.

A equipa austríaca de fábrica da Yamaha dominou os trabalhos em Le Mans desde ontem, e vai iniciar as 24 Heures Moto a partir da pole às 13h de amanhã (sábado).

Dito isto, a melhor performance do dia pode ser associada, não à Yamaha YART, mas à BMW Motorrad. Markus Reiterberger registou a volta de qualificação mais rápida, em 1:36.164, sem, no entanto, bater o recorde estabelecido por Randy de Puniet, uma volta de 1:35.730 na qualificação para as 24 Horas de 2017.

A equipa de fábrica belga (Kenny Foray, Ilya Mikhalchik e Markus Reiterberger) assumirá a segunda posição da grelha.

O líder da classificação provisória, Suzuki Endurance Racing Team (Etienne Masson, Gregg Black e Xavier Simeon), partirá do 3º lugar, logo à frente da moto de Josh Hook, Freddy Foray e Mike di Meglio, a Honda França F.C.C. TSR.

Pode ser uma corrida complicada para a equipa japonesa da Honda, já que Josh Hook se lesionou durante os treinos, mas espera-se que ainda possa correr.

A Honda #5 está à frente da ERC Endurance, a Ducati, nas mãos de Randy de Puniet, Julien da Costa e Louis Rossi.

VRD Igol Pierret Experiences mais uma vez conseguiu entrar entre os favoritos. No selim da Yamaha #333, Florian Alt, Florian Marino e Mathieu Gines partirão do 6º lugar da grelha, à frente dos atuais campeões da SRC Kawasaki France Trickstar.

A equipa da Kawasaki está sem o seu chefe de equipa Gilles Stafler, atualmente a recuperar após um ataque cardíaco, e ainda a habituar-se aos novos pneus Michelin.

Três equipas ambiciosas compõem o resto do Top 10 após a qualificação: Tati Team Beaujolais Racing, Wójcik Racing Team e National Motos.

A equipa 33 Coyote Louit Moto (Kawasaki), a equipa mais rápida das Superstock, partirá do 11º lugar à frente da Yamaha Moto Ain, líder provisório na classe, e GERT56 por GS Yuasa (BMW).

A 43ª edição das 24 Motos Heures será iniciada no sábado, dia 29 de agosto, por Dominique Melliand, antigo Team Manager da Suzuki Endurance Racing Team.