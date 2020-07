Endurance, 2020: Treinos privados em Le Mans

Quinze equipas que competem no Mundial de Endurance EWC estão a participar num teste privado de dois dias em Le Mans. Algumas das melhores equipas estão a preparar-se para a próxima corrida: as 24 Heures Motos, que terão lugar nos dias 29 e 30 de Agosto no circuito Bugatti.

O teste privado, uma iniciativa da Suzuki Endurance Racing Team, atual líder de pontos, reuniu algumas das melhores equipas do campeonato.

“Desta forma podemos partilhar o custo de alugar o circuito”, explica o team manager da SERT, Damien Saulnier, “e, mais importante, avaliar os nossos concorrentes diretos, mesmo que estejamos a dar-lhes demasiadas oportunidades para se prepararem para as 24 Heures Motos.”

Os atuais campeões Kawasaki France Trickstar estiveram na frente e no centro depois de terem saído pela primeira vez na pista com pneus Michelin. Julgando pelos sorrisos atrás das viseiras e pelos tempos não oficiais, podemos esperar um desempenho impressionante no dia da corrida.

A BMW Motorrad World Endurance Team também trabalhou arduamente. A equipa de fábrica belga decidiu testar a fiabilidade da S 1000 RR, fazendo o máximo de quilometragem possível numa das suas duas máquinas ao longo destes dois dias.

A ERC Endurance, a outra equipa de fábrica na pista, tem o mesmo objetivo.

A equipa alemã continua a preparar a sua Panigale V4R, adaptando um motor especialmente concebido para corridas de resistência e adaptação da máquina aos pneus Michelin.

A YART Yamaha e a F.C.C. TSR Honda France são as únicas equipas de fábrica que faltaram ao teste privado.

As equipas em pista no circuito de Bugatti neste fim de semana incluem também algumas Yamaha, entre as quais a da Wójcik Racing Team (3º na classificação provisória), 3ART Best of Bike e VRD Igol Pierret Experiences, respetivamente em 5º e 6º lugares, e os super-líderes de alto perfil MotoAin, vencedores da Endurance World Cup 2018-2019.