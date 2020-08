Endurance, 2020: Bol D’Or substituído pelas… 12 Horas do Estoril

O Mundial de Resistência vai acabar em Portugal, ainda antes das SBK. A organização acaba de anunciar que a autarquia local, a Prefeitura do Var, retirou a autorização para acolher o público na corrida, marcada para 19 e 20 de Setembro. Assim, um novo evento, as 12 Horas do Estoril em Portugal, terá lugar no dia 27 de Setembro a fechar a época.

O Bol d’Or de 2020, o final proposto para a atual temporada do EWC, deveria receber os fãs da Endurance em Le Castellet, no sul de França, nos dias 19 e 20 de Setembro.

Na sequência do reforço das restrições para parar o Covid-19 em França, a autarquia local, a Prefeitura do Var, retirou a autorização para receber espectadores no evento. Esta decisão forçou a Edições Larivière, organizadora da prova, a cancelar o Bol d’Or 2020

Assim, a final do EWC 2019-2020 da FIM terá lugar em Portugal, no circuito do Estoril no dia 27 de Setembro. Esta notícia vem horas após a confirmação de que também o Mundial de SBK está agendado para o traçado português, nesse caso de 16 a 18 de Outubro.

Assim, uma corrida de 12 horas no circuito perto de Lisboa encerrará uma temporada desportiva particularmente perturbada pela crise global da saúde. Como evento final da temporada do EWC, esta corrida de 12 horas beneficiará de um bónus de 150% dos pontos nas categorias EWC e Superstock, bem como pontos intermédios na classificação após oito horas de corrida.

O circuito de 4,182 km do Estoril já acolheu provas do Campeonato do Mundo de MotoGP e FIM Superbike e provas de 8 Horas do Mundial de Resistência por duas vezes.

Antes desta última prova em Portugal, as equipas do EWC vão correr em Le Mans para as 24 Horas de Motos nos dias 29 e 30 de Agosto.

François Ribeiro, Diretor da Eurosport Eventos, disse:

“Apoiamos a decisão da Edições Larivière de cancelar o Bol d’Or 2020 no contexto de restrições mais rigorosas relacionadas com a situação de saúde em França. Voltaremos a este grande evento em Setembro de 2021. Para proteger os interesses do campeonato e das equipas, fizemos todos os esforços para substituir esta corrida final. Temos o prazer de anunciar e oferecer um novo duelo entre equipas no circuito do Estoril para fechar a temporada 2019-2020.”

Jorge Viegas, Presidente da Federação Internacional de Motociclismo, afirmou:

“É uma grande desilusão que o icónico Bol d’Or tenha tido de ser cancelado devido ao alargamento das restrições em França. Gostaria de agradecer calorosamente ao Circuito do Estoril, à Promotora Eurosport Events, e à Federação Portuguesa pelo esforço feito para preparar esta corrida com prazos tão curtos. Um grande obrigado também a todas as equipas, aos pilotos, aos funcionários pela sua flexibilidade na adaptação a estas mudanças ligadas à atual situação de saúde, e no interesse do Campeonato do Mundo. Estou muito feliz por ver a Endurance regressar ao Estoril para a prova que encerrará a temporada de 2020.”