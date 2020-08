Endurance, 2020: 8 Horas de Suzuka canceladas, Kawasaki reage

Após o cancelamento oficial da prestigiada corrida das 8 Horas de Suzuka, originalmente reagendada para Novembro, os pilotos da KRT não terão agora a oportunidade de defender o título conquistado de forma tão dramática em 2019.

A Kawasaki reconhece e aceita as razões do cancelamento e apoia todos os esforços para conter a propagação da pandemia Covid-19, tendo já introduzido protocolos rigorosos e em curso dentro da equipa KRT e da KHI em geral.

Embora os planos finais ainda estivessem para ser feitos em alguns aspetos fundamentais dos preparativos finais da corrida para o evento deste ano, todos dentro da família Kawasaki estavam ansiosos por competir para ganhar novamente no que muitos consideram ser o mais importante fim de semana de corridas para qualquer fabricante japonês.

Na temporada passada, o recordista mundial Jonathan Rea (KRT) fez parte da equipa vencedora e desde que Alex Lowes assinou pela KRT para competir na temporada 2020 das SBK, tem antecipado ansiosamente uma oportunidade para correr para vencer na Ninja ZX-10RR em Suzuka. Tanto Rea como Lowes são vencedores comprovados neste evento cansativo, que é um dos destaques da temporada da Endurance Mundial.

Jonathan Rea e Alex Lowes, além de membros-chave da equipa regular nas SBK, aguardavam a última palavra sobre como e quando os preparativos para a corrida para as 8 Horas de Suzuka iriam corresponder aos frequentemente reagendados encontros da temporada do SBK, mas agora vão concentrar-se apenas nos seus esforços no campeonato mundial de motos de produção.

Jonathan Rea afirmou: “Claro que estou estarrecido por não voltar a Suzuka este ano para correr pela Kawasaki. Depois da vitória do ano passado, que foi incrível com todas as emoções que sofremos durante a corrida, fiquei muito entusiasmado com as perspetivas deste ano, especialmente o potencial em juntar-me ao Alex Lowes e ao Xavi Fores. São dois pilotos fortes e pensei que podíamos fazer um bom trabalho. Não teremos a oportunidade de defender o nosso título do ano passado, mas a saúde e a segurança de todos é o mais importante neste momento durante esta crise global. As nossas ambições de Suzuka serão congeladas até 2021 e lamento muito pelos fãs, especialmente os espectadores japoneses que aparecem para nos ver todos os anos. Sinto-me tão perto deles e eles dão-me tanto apoio, que vou sentir mais falta dessa parte.”

Alex Lowes afirmou: “Obviamente, estou muito desapontado por as 8 Horas de Suzuka terem sido canceladas para este ano. Tenho boas memórias e boas experiências desta corrida, mas estas teriam sido as minhas primeiras 8 H de Suzuka com a Kawasaki Ninja ZX-10RR. Espero que no próximo ano possa competir nesta corrida e não só com a moto, mas também com o Jonathan. Acho que seria uma grande equipa da que eu ficaria muito entusiasmado por fazer parte. Mas compreendo, claramente, as razões pelas quais a corrida foi cancelada e os meus pensamentos estão com todos os que foram afetados por esta pandemia global. Faço figas para podermos voltar no próximo ano para este evento especial.”