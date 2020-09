Endurance, 12h Estoril: 10ªh, YART defende bem o comando da corrida

Na passagem da décima hora, a YART Yamaha mantém-se líder da prova com 1 volta de diferença para a equipa TSR Honda e a Wojcik Yamaha que já está a 2 voltas dos líderes. A luta pelo triunfo nas 12 Horas do Estoril ainda está ao rubro mas o campeonato de equipas está praticamente ao alcance da Suzuki SERT que apenas precisa de conservar o seu quarto lugar.

Já no que respeita à coroa do campeonato 2020, esta está mais perto do que nunca Suzuki SERT #02 que apenas necessita de ficar entre os dez primeiros para chegar ao ceptro. Só uma surpresas inesperada e na última hora de corrida, pode alterar esse estado de coisas, e por isso a equipa da Honda França não deita a toalha ao chão, à espera de um qualquer contratempo.

Em 7º lugar geral e líder na classe Superstock, mantém a Moto Ain Yamaha, praticamente em posição de comemorar a sua vitória na Copa do Mundo de Endurance, uma vez que os seus rivais diretos, outra Yamaha da Aviobike estão várias voltas atrás da moto #96.

Factos da corrida até à 10ª hora

. 17h40 – A moto 44 No Limits caiu, mas regressa à pista