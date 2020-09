Endurance, 2020: Líderes Suzuki mantêm a calma antes das 12 H do Estoril

A Suzuki Endurance Racing Team mantém-se calma com o facto de ter assumido a liderança provisória na classificação do Mundial de Endurance 2019-2020.

Após a vitória no Bol d’Or, a primeira ronda da temporada, a Suzuki Endurance Racing Team vai para a final no Estoril com uma vantagem de 40 pontos e manter a cabeça fria.

A liderança da Suzuki Endurance Racing Team no Estoril é confortável, mas não suficiente para colocá-los fora do alcance das outras quatro equipas de fábrica apertadas no Top 5 provisório do campeonato.

Étienne Masson, Gregg Black e Xavier Simeon estão bem cientes de que o que está em jogo nas 12 Horas do Estoril é mais um título mundial para a equipa Suzuki, a 16ª vitória da carreira da Suzuki Endurance Racing Team, mas a primeira desde 2016.

Mesmo assim, toda a equipa parece calma e relaxada. Damien Saulnier, que está na sua primeira temporada como treinador da equipa SERT, está a contar com a experiência do seu plantel.

“Todos nós teremos que aprender o circuito. Espero encontrar-me entre os habituais candidatos à vitória e ao pódio, na frente depois dos primeiros treinos. Mas temos de jogar pelo seguro e vigiar os nossos rivais. 40 pontos é uma vantagem considerável, mas não é suficiente. Temos de ser espertos e não ir muito depressa, caso contrário cometemos erros. Se as coisas correrem bem e pudermos tentar para a vitória, vamos fazê-lo, mas esse não é o nosso plano. O plano é ficar na moto sem problemas e chegar à melhor posição possível. Se a TSR conseguir os pontos máximos no Estoril, teremos de terminar no Top 5. Mas também esperamos uma final em pista seca e isso será uma mudança em relação a todas as outras corridas desta temporada.”