Endurance, 2020: Kawasaki também na luta nas 12H do Estoril

Com uma hipótese remota de renovar o título esta ano, a Kawasaki France Webike SRC Trickstar já se prepara para 2021.

A equipa francesa de fábrica, vencedora do título de Endurance de 2018-2019 vai para as 12 Horas do Estoril, final da temporada, com uma diferença de 47 pontos para os líderes provisórios no campeonato, mas continua a ser uma das favoritas à vitória em Portugal, no dia 26 de setembro.

Depois de um início de temporada complicado e de uma mudança para um novo fornecedor de pneus, a equipa Kawasaki disparou para a classificação como resultado do segundo lugar nas 24 Horas de Le Mans.

Embora a Kawasaki France Webike SRC ainda esteja aritmeticamente com a possibilidade de reconquistar o título mundial esta temporada, terão de contar com outras quatro equipas de fábrica, todas a jogar para ganhar.

Gilles Stafler, team manager da equipa Kawasaki, antecipa uma prova dura, mas podemos esperar que a ZX-10RR com o #1 esteja em destaque entre a ação na liderança da corrida em Portugal.

Gilles Stafler dá-nos a sua análise:

“Em primeiro lugar, estou muito feliz com o resultado da equipa nas 24 Horas Moto, não nos podemos esquecer que tínhamos acabado de mudar o nosso fornecedor de pneus e ainda não estávamos a cem por cento. Não estamos familiarizados com o circuito do Estoril, por isso, apesar de continuarmos com a Michelin, ainda temos muito trabalho a fazer. Recuperámos em grande no campeonato. Se os nossos rivais cometerem erros, aproveitaremos a nossa oportunidade. Se chover, os pneus Michelin podem dar-nos uma vantagem, mas não estamos em posição de elaborar uma estratégia vencedora do título. Há um intervalo grande e muitos rivais. O objetivo é continuar a trabalhar durante esta corrida e durante o inverno para chegar à próxima temporada em forma.