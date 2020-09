Endurance, 12 Horas Estoril: Yamaha YART na Pole Position

A equipa de fábrica da Yamaha vai iniciar as 12 Horas do Estoril a partir da pole após uma batalha feroz esta manhã no circuito português que encerra o Mundial

A Yamaha YART assegurou a liderança na qualificação, à frente da Honda France F.C.C. TSR e da BMW Motorrad World Endurance.

Com os três pilotos a entrarem abaixo da marca dos 1:39 na qualificação, a Yamaha YART foi a formação mais rápida e consistente no Estoril esta manhã. Karel Hanika, Marvin Fritz e Niccolò Canepa são agora os favoritos nas 12 Horas do Estoril, a final do Mundial de Endurance da FIM.

A equipa japonesa Honda France F.C.C. TSR conseguiu manter o segundo lugar da grelha, depois dos pilotos Josh Hook, Freddy Foray e Mike di Meglio terem evitado os ataques da S1000RR da BMW Motorrad World Endurance.

Markus Reiterberger, da equipa da BMW, registou a nova volta mais rápida, a 1:38.447. Apesar de Kenny Foray e Peter Hickman também terem melhorado nas prestações de ontem, a equipa belga da BMW terminou a algumas décimas de segundo atrás da Honda para se manter no terceiro lugar da grelha de partida.

A Suzuki Endurance Racing Team juntou-se ao quarteto de equipas de fábrica na liderança com os pilotos Étienne Masson, Gregg Black e Xavier Simeon.

A equipa de Suzuki conseguiu bater a Wójcik Racing Team para o quarto lugar. A equipa Yamaha polaca que alinha com Gino Rea, Broc Parkes e Sheridan Morais confirmou o seu estatuto de melhor equipa independente à frente da VRD Igol Pierret Experiences de Florian Alt, Florian Marino e Nico Terol.

A ERC Endurance progrediu ainda mais na sua Ducati Panigale, e partirá do sétimo lugar à frente da Kawasaki France Webike SRC Trickstar.

Os atuais campeões, que mudaram para um novo fornecedor de pneus nas 24 Horas de Le Mans, ainda estão a tentar otimizar as configurações da sua ZX-10RR com os pneus Michelin.

National Motos e a melhor equipa de Superstock Moto Ain completam as 12 Horas do Estoril no Top 10.