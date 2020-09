Endurance, 12 Horas Estoril: Participantes anteriores presentes

Em 2000, as 8 Horas do Mundial no Estoril viram várias estreias, uma de uma equipa portuguesa que pontuou…

Nunca é demais recordar, no regresso do mundial de Endurance ao Estoril depois de uma ausência de 20 anos, que na anterior edição desta prova, nessa altura as 8 Horas do Estoril em 2000, três portugueses marcaram o último lugar na pontuação com o 15º lugar numa Honda Fireblade completamente de origem que levaram até ao fim numa corrida sem pressas, mas também sem erros.

Dois deles, Nuno Margaça e Mario Figueiras, (acima, na pose politicamente correta com máscaras) nomes bem conhecidos do meio, estiveram presentes hoje na Marina de Cascais na apresentação destas 12 horas e foram assim, de certa maneira, homenageados pela aventura vividas nessa altura…