Endurance, 12 Horas Estoril: Honda France vai para a frente

À segunda hora das 12 Horas do Estoril, já com o sol a brilhar no traçado do Autódromo, a Honda France tinha-se colocado no comando

A equipa vencedora das recentes 24 H de Le Mans liderava por uma volta as equipas da Yamaha YART, Suzuki, Kawasaki France e Wojcik, todas uma volta abaixo, com a Yamaha Igol Pierrer sexto a mais uma volta e mais uma desistência na forma da Yamaha Pit Lane Endurance, que desistiu após 16 voltas.

Mais rápidos do plantel neste momento, os homens da Yamaha YART, a rodar num 1:39.23 quase tão rápido como as voltas iniciais da BMW Motorrad, que baixou dramaticamente na classificação para 18º após uma queda…