Endurance, 12 Horas Estoril: Gino Rea em entrevista exclusiva

Gino Rea chega à boxe da Yamaha Wojcik, com que vai participar nas 12 Horas do Estoril de Sábado, e cumprimenta os mecânicos um a um, antes de se virar e me reconhecer.

O homem seco e atlético de 30 anos que me vem cumprimentar com um sorriso, tirando a máscara, não tem nada a ver com o miúdo gorducho que venceu o mundial de Superstock 600 em Portimão em 2009, e percebe o meu espanto:

“Ah, estou mais magro não é? São estes treinos todos!” – e continua a explicar como um Londrino acabou a pilotar para uma equipa Polaca:

“O ano passado, separei-me da minha equipa no BSB, por razões políticas que agora não interessam, e fiquei apeado..

Encontrei a Wojcik num Track Day e aceitei o convite deles para correr nas 24 Horas do Bol D’Or, mas… foi um pesadelo! Eles estavam muito desorganizados, não sabiam o que faziam, tivemos avarias constantes…

Desde então organizaram-se e agora são uma equipa que funciona muito bem… Tive um par de épocas de altos e baixos, também adaptares-te a tantas motos e equipas diferentes é difícil, nunca sabes bem aonde estás!

Entretanto, depois do fiasco com a Bike Devils no início do ano, estou a correr de novo no BSB, (Britânico de Superbikes) para a equipa Suzuki Buildbase… Não houve problemas com eles por a Wojcik ser uma equipa Yamaha, porque eles são apoiados pela Suzuki Inglaterra, mas o meu contrato é com a equipa diretamente e eles não disseram nada.

De qualquer maneira eu já estava a correr para a Wojcik antes de assinar com eles…

Este ano tem sido bom, mas a resistência agora também é muito difícil, toda a gente trata estas corridas ao sprint do princípio ao fim, e por vezes ganhas por 5 segundos, quando antes se ganhava por 7 ou 8 voltas…

Para o ano, não sei como vai ser, as Suzuki no BSB umas vezes funcionam bem, por exemplo o Kyle Ryde venceu em Silverstone onde a moto andava muito bem, mas a semana passada já o bati em Oulton, agora vamos para Donington e a minha moto também deve funcionar bem lá…

Gosto de vir aqui ao Estoril, já cá tinha corrido em Moto2, mas foi para aí em 2012, não me lembro praticamente nada da pista, mas sei que não é difícil de aprender…