Endurance, 12 Horas Estoril: Ducati ERC quer ter uma palavra a dizer

A ERC Endurance está interessada em terminar a temporada com uma nota positiva e assim preparar 2021. Depois de uma época de estreia difícil, a equipa de fábrica da Ducati estará na grelha das 12 Horas do Estoril com uma nova formação que tem os olhos postos no pódio:Louis Rossi, Mathieu Gines e Sylvain Barrier.

Após uma promissora saída inaugural nas 8 Horas de Sepang, a ERC Endurance colocou a sua Ducati Panigale V4R no centro das atenções em Le Mans. Depois de iniciar as 24 Horas Moto do 5º lugar da grelha, a ERC Endurance lutou para se manter na liderança, apesar de vários problemas técnicos, mas foi forçada a retirar-se durante a madrugada.

Ainda assim, a ERC Endurance está a regressar mais forte no Estoril. Embora a equipa alemã se mantenha focada num único objectivo, o pódio, também pretendem ir mais longe.

O responsável de comunicação da ERC Endurance, Jean-Michel Pfrimmer, traça os objetivos da equipa Ducati: “O desempenho da moto combinado com os pneus Michelin dá-nos uma boa oportunidade para o pódio. Mas estamos sobretudo à procura de armazenar tudo o que aprendemos na corrida para nos prepararmos para a próxima temporada. Ainda temos espaço para melhorar e trabalhar para otimizar a configuração do nosso chassis. Temos alguns novos coletores de escape desenvolvidos pela Akrapovic com a Ducati para resolver o problema de fissuras que experimentámos em Le Mans. E, apesar dos comentários em contrário, não tivemos problemas eletrónicos depois de substituir o coletor de escape em Le Mans. A razão para a avaria foi uma tampa de vela de ignição rachada.”

A ERC Endurance está a preparar uma nova formação de três pilotos para as 12 Horas do Estoril. Louis Rossi terá o apoio de Mathieu Gines, anteriormente visto na sela da VRD Yamaha Igol Pierret Experiences, e de Sylvain Barrier, o piloto francês que voa com as cores da Ducati em Superbike. Vencedor das Superstock 1000 em 2012 e 2013, Barrier também tem experiência de corridas de resistência, tendo competido no EWC em várias ocasiões, mais recentemente em 2018 para a BMW Mercury Racing.

Em suma, valerá a pena ficar de olho na Ducati da ERC Endurance no Estoril.