Endurance, 12 Horas Estoril: A Suzuki, tecnicamente falando

Líder do Mundial, com uma vantagem de 40 pontos sobre a Honda France, muito do sucesso da equipa Suzuki que lhe deu 15 títulos mundiais deve-se às parcerias de longa data que vem mantendo ao longo dos anos com marcas de equipamento das mais prestigiadas do mundo

Assim, do lado da ciclística, as suspensões que equipam a GSX-R do SERT são Ohlins, os pneus slick Dunlop são montados em rodas O.Z. Racing, a travagem usa discos, pinças e bombas Brembo, e a RK Takasago fornece as correntes à equipa que hoje nos treinos livres estava na 4ª posição com um melhor tempo de 1:40.186 após uma pequena queda.

Do lado motor, com utilização de tampas reforçadas GB Racing e parafusaria Berner em liga leve, a Motul tem sido um parceiro de longa data nos lubrificantes, e a Yoshimura, que fornece os kits motor incluindo as famosas cames da marca, e o escape de titânio com marmita de seção rectangular R-11, tem no SERT uma das suas pontas de lança a nível internacional.

Há muito que a equipa desenvolve peças em conjunto com a firma Nipo-Americana baseada em Chino, na Califórnia, com o conjunto completado por velas NGK e electrónica dentro do regulamento da Endurance, basicamente uma preparação Superbike com utilização de um chicote eléctrico duplo e instantaneamente comutável, e material de destaque rápido para permitir os reabastecimentos e trocas de pilotos o mais rápidos possível.