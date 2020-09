Endurance, 12 Horas Estoril: A pressão mantém-se, com 7 equipas a 4 voltas do líder

O abandono da Honda 55 azul e amarela da National Motos marcou a sétima hora da corrida de 12 horas que encerra o mundial de resistência de 2020 no Estoril

Com a BMW Motorrad #37 entretanto a chegar ao topo 10 de novo, as diferenças nas motos da frente mantém-se mínimas, com 245 voltas para a Yamaha YART, que continua a liderar sobre 244 para a Honda France e depois nas 243 voltas, e tudo muito próximo, estavam a Kawasali SRC, a Suzuki do SERT e a Yamaha Wojcik, o que quer dizer que, realisticamente, qualquer uma destas pode ainda ganhar.

A seguir, um salto relativamente grande de três voltas marca a diferença para a Yamaha 333 Igol Perriet.

Segundos das Superstock a seguir à moto AIN no sétimo lugar, está outra Yamaha, a 101 da equipa Aviobike, na 11ª posição uma volta à frente da Suzuki No Limits 44, com 19 equipas a permanecer na corrida…