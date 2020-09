Endurance, 12 Horas Estoril: A Kawasaki, tecnicamente falando

A equipa Kawasaki SRC Webike, dirigida por Gilles Stafler, ostenta o Número 1, por ter ganho o Mundial a época passada, com uma mãozinha de Jonathan Rea… Esta época, os pilotos David Checa, Jeremy Guarnoni e Erwan Nigon, tem-se afincado no que é considerado uma das motos mais competitivas do plantel.

Tecnicamente, a ZX10R da Kawasaki France conta agora com as borrachas Michelin e lubrificantes da Elf, potenciando o motor Kawasaki de fábrica, com escape Arrow e velas NGK, com um chassis muito desenvolvido, que conta com suspensão Ohlins, travagem por pinças Nissin, jantes O.Z: Racing, periféricos France Equipement e correntes RK Takasago.

A ZX10-R parece enganadoramente de origem, com pouca evidência de preparação exagerada ou excesso de peças especiais, distinguindo-se o material anodizado a vermelho da France Equipement para ajudar na intervenção rápida com a colocação dos cavaletes e mudanças de rodas.

Ironicamente, quando a Kawasaki de SBK utiliza, e de facto é patrocinada, pelas Suspensões Showa, no Mundial de Endurance, a Showa está com a Honda e a Kawasaki persiste com os Ohlins.

É uma das equipas candidatas ao título e possui um palmarés invejável, com alguns títulos nos anos 90 mas desde então, alguma seca até à época de 2018/2019…