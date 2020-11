Endurance, Yuki Takahashi assina pela Honda France

A equipa japonesa , vencedora do Campeonato do Mundo de Resistência 2017/2018 apresentou a sua formação de pilotos para 2021 em Suzuka

O japonês Yuki Takahashi junta-se ao australiano Josh Hook e ao francês Mike di Meglio na Honda France F.C.C. TSR para a próxima temporada do EWC.

A Honda France F.C.C. TSR vai entrar na temporada de 2021 com uma nova formação de três pilotos.

Yuki Takahashi, que chamou a atenção nos GP250 (5º em 2008) e posteriormente em Moto2, também se estreou no campeonato do Japão de Superbike (5º em 2018), e recentemente conquistou o primeiro título all Japan Superstock 1000 na nova categoria que o campeonato japonês introduziu em 2020.

O mais importante, porém, é que Yuki Takahashi tem um forte historial nas 8 Horas de Suzuka. Subiu ao terceiro escalão do pódio de 2010 em Suzuka com a Honda F.C.C. TSR, e terminou em 2º lugar em 2012 com a Honda Moriwaki.

Em seguida, continuou a correr com a Moriwaki, terminando regularmente no Top 10 em Suzuka.

Yuki Takahashi assinou agora para ser um piloto do Mundial de Resistência ao lado de mais dois dos grandes campeões da modalidade.

Josh Hook, que venceu o título de 2017-2018 do EWC com a TSR Honda France, subiu ao pódio das 8 Horas de Suzuka para a equipa japonesa em 2015 e 2017.

Mike di Meglio, campeão do mundo de GP125 em 2008, para não falar de Moto2 e depois piloto de MotoGP, forjou uma carreira brilhante nas corridas de resistência desde 2017.

Depois de ter vencido as 24 Horas de Le Mans Moto no passado mês de Agosto, na estreia da CBR1000RR-R, a Honda France está claramente a tentar recuperar o título mundial com a sua nova formação.

Masakazu Fujii, team manager da Honda France:

“Yuki Takahashi participou nos nossos testes no Japão antes das 24 Horas Moto. Este projeto não estava nas cartas naquela altura, mas é preciso fazer progressos constantes e tentar melhorar toda a equipa, os pilotos, a máquina e a equipa técnica, para ganhar. Yuki Takahashi é um excelente piloto, com uma personalidade com que me identifico e aprecio. Este projeto fortalecerá ainda mais a nossa colaboração Ocidente-Oriente.”

Yuki Takahashi, piloto da Honda France F.C.C. TSR

“Estou emocionado por me juntar à equipa Honda France. Quando era criança, o meu sonho era ser campeão do mundo. Tenho experiência de MotoGP e Mundial de Superbike. Vou fazer o meu melhor para me tornar o campeão do mundo no EWC com esta equipa.”