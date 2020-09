Endurance, 12 Horas Estoril: 6 equipas lutam pelo título

Com todos os favoritos num grupo apertado no topo da classificação do Mundial de Endurance, a final de 2019-2020 em Portugal promete uma corrida de alto nível.

As 12 Horas do Estoril vão começar às 8h30 deste sábado, 26 de Setembro.

A Equipa de Resistência Suzuki (SERT) chega às 12 Horas do Estoril como líder destacado. Mas os pontos em jogo na final da temporada 2019-2020 do EWC deixam a equipa de fábrica da Suzuki exposta aos ataques das outras sete equipas que procuram conquistar o título mundial.

Entre estes rivais está um grupo apertado de quatro equipas de fábrica: Honda France F.C.C. TSR, Yamaha YART, BMW Motorrad Endurance e Kawasaki France Webike SRC Trickstar.

Com uma diferença de apenas 7 pontos a separar estas equipas, a luta será particularmente feroz. Serão ainda mais competitivos porque não têm nada a perder na final. Todos têm o mesmo objetivo: a vitória e o título mundial.

A Wójcik Racing Team, que acaba de fazer uma prova do Nacional no Estoril, a VRD Igol Pierret Experiences e a 3ART Best of Bike também estão no grupo de rivais galvanizados por uma oportunidade para o título e pódio do campeonato do mundo.

O final da temporada 2019-2020 do EWC, posto em desordem pela pandemia global, contará com apenas 23 equipas, mas essas equipas não perderam nenhuma das suas motivações.

A ERC Endurance será, sem dúvida, uma das equipas em destaque. Embora a equipa de Fábrica Ducati já não esteja na corrida para o título, eles estão a apontar à primeira vitória com os pilotos Louis Rossi, Mathieu Gines e Sylvain Barrier.

A equipa suíça Bolliger Team Switzerland estará extremamente interessada em brilhar para o seu fundador Hanspeter Bolliger. Depois de 38 anos ao leme, “Hämpu” supervisionará a sua última corrida antes da entrega ao seu filho Kevin.

Na classe Superstock, a ausência do principal concorrente da equipa francesa GerT56 por GS Yuasa diminui o suspense em torno da vitória na Endurance World Cup. Mas a Equipa No Limits de Itália ainda está em condições de arrancar a Taça à Moto Ain.

A Wójcik Racing Team 2 e JMA Motos Action Bike também vão jogar pelos melhores lugares da classificação mundial de Superstock.

Os primeiros testes privados terão lugar amanhã, quarta-feira, 23 de Setembro, no circuito do Estoril. Os primeiros testes oficiais e a qualificação começam a seguir na quinta-feira, 24 de Setembro.

