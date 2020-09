Endurance, 12 H Estoril: Sem alterações à 5ª HORA

A Yamaha Austríaca YART mantém a liderança, mas com 3 equipas a 1 volta

De quarta para a quinta hora, nada se alterou nas 12 horas do Estoril, com a continuada liderança da Yamaha YART. Em segundos permaneciam a Honda France, seguida da Kawasaki e da Suzuki, todas com 139 voltas, a uma volta da Yamaha líder.

Em quinto mas já uma volta abaixo, a Wojcik polaca (acima com Gino Rea) ainda lidera os Independentes, seguida das duas Yamaha Igol Pierret e da Moto AIN, a consolidar a sua liderança das Superstock e ainda só a quatro voltas dos líderes YART.

Sem mais desistências nesta fase de corrida, 20 equipas permanecem em pista, com a BMW Motorrad a manter a 14ª posição à frente da Honda da National Motos, uma famosa equipa dum concessionário Honda Parisiense.