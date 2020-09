Endurance, 12 H Estoril: A 8 horas, a Honda mais perto

A marca das oito horas de corrida, que traz consigo pontos extras para as equipas da frente, continuou a ver a Yamaha YART a liderar, sob a pressão da Honda France, que está cada vez mais perto

A Fireblade de Mike DiMeglio, Josh Hook e Freddy Foray está agora a menos de um minuto da equipa austríaca, e com mais uma vez três motos a uma volta: A Kawasaki SRC a Suzuki SERT e a Yamaha Wojcik, que se mantém apenas a uma volta do líder.

Depois, três voltas mais abaixo isolada, a Yamaha 333 IGOL Pierret, liderando a Moto Ain, com a BMW da equipa polaca número 90 a subir lentamente para a oitava posição e sem mudanças na classificação das Superstock onde, no entanto, está também tudo muito próximo, com as primeiras quatro equipas separadas por duas voltas.

Restam ainda 19 motos em pista com a Kremer Racing número 65 a fechar o pelotão, a 83 voltas da frente…