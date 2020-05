Dia 2 de Maio 2020 e o Motor Clube do Estoril comemora o seu 20º Aniversário. 

São 20 anos de desafios, conquistas e emoções onde a família MCE sempre soube afirmar-se e conquistar o seu espaço. Fruto do seu trabalho e profissionalismo deixaram a sua marca em vários pontos do Mundo e o seu valor é hoje reconhecido de forma unânime.

” Neste dia especial queria deixar uma palavra de profundo agradecimento a todos os que connosco trabalharam e foram fundamentais para o nosso percurso. Obrigado aos Circuitos que nos acolheram, sobretudo ao Circuito do Estoril, a nossa casa mãe, às Federações Desportivas Nacionais e Internacionais de Motociclismo e Automobilismo, aos Promotores das várias modalidades que foram parceiros leais durante estes anos, aos fornecedores de serviços, Bombeiros, Reboques, Médicos e Paramédicos, Segurança, Limpeza, Cronometragem, lettering e publicidade, Rádios, troféus, etc. Muito Obrigado a todos.

Uma palavra especial para todos os pilotos e equipas use ambas as modalidades que são a nossa razão de existência. Obrigado pela vossa actividade, que nos faz vibrar, nos faz levantar cedo e estar muitas horas na pista, que nos envolve numa onda de emoção que só quem partilha desta paixão conhece. Os momentos vividos pelos comissários e pilotos são algo de especial e que nos motiva para trabalhar cada vez mais e melhor para que os desportos motorizados sejam uma actividade cada vez mais segura e emocionante

Por fim, uma palavra para aqueles que são a principal razão do sucesso do MCE, os seus comissários! Mais do que um grupo de comissários, o MCE é uma família, onde nunca ninguém fica para traz, onde a união do grupo faz a diferença, onde a paixão pelos desportos motorizados é sinónimo de garra, determinação e profissionalismo

Obrigado a todos os comissários que ao longo destes 20 anos, ajudaram a criar esta família e a deixar uma marca no mundo dos desportos motorizados. Um abraço especial também para os muitos comissários do MCE que estão ausentes de Portugal pelos mais variados motivos. “

20 anos passaram, semáfotro passa a verde, Venham mais 20!

MCE

PARABÉNS Motor Clube do Estoril !!!